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رانيا منصور بإطلالة جريئة مع ابنتها والجمهور: "مش ده قميص نوم"(صور)

12:53 م الإثنين 07 يوليه 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ابنة رانيا منصور
  • عرض 11 صورة
    رانيا منصور بحفل عمرو دياب (4)
  • عرض 11 صورة
    رانيا منصور مع ابنتها توانا (1)
  • عرض 11 صورة
    رانيا منصور بحفل عمرو دياب (3)
  • عرض 11 صورة
    رانيا منصور مع ابنتها توانا (2)
  • عرض 11 صورة
    رانيا منصور مع ابنتها توانا (3)
  • عرض 11 صورة
    رانيا منصور مع ابنتها توانا (4)
  • عرض 11 صورة
    رانيا منصور مع ابنتها توانا (6)
  • عرض 11 صورة
    رانيا منصور مع ابنتها توانا (5)
  • عرض 11 صورة
    رانيا منصور بحفل عمرو دياب (2)
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة رانيا منصور، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لإطلالتها الجريئة مع ابنتها "توانا" خلال حضورهما حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي.

ونشرت رانيا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ليلة لا تُنسى في الساحل مع عمرو دياب.. الأجواء، الطاقة، والموسيقى - كل شيء كان مثاليًا".

وأثارت رانيا منصور، حالة من الجدل بسبب إطلالتها التي تفاعل معها رواد السوشيال ميديا، وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: "مش ده قميص نوم ولا أنا بيتهيألي، بتخرجوا بقمصان نوم ليه؟، إيه الجمال ده، بنتها شبه الممثلة التركية هاندا أرتشيل، جميلة، ده قميص نوم مش فستان".

يذكر أن، رانيا منصور شاركت في مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وعدد من الفنانين، وإخراج خيري سالم.

رانيا منصور إطلالة جريئة عمرو دياب الساحل الشمالي
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