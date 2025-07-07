مها الصغير تتصدر التريند لهذا السبب

كتب- هاني صابر:

تصدرت الإعلامية مها الصغير طليقة النجم أحمد السقا، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد أزمة استعانتها بلوحات فنية لفنانة دنماركية تدعى Lisa Lach-Nielsen ونسبها لنفسها دون الإستئذان منها.

وكانت الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسيون، قالت عبر حسابها على إنستجرام، إن إحدى اللوحات التي تحمل عنوان صنعت لنفسي بعض الأجنحة، هي من رسمتها عام 2019، وأن الصورة المعروضة في البرنامج هي نفسها صورة لوحتها الأصلية.

وتابعت: "إنه لأمر رائع أن ترى عملك على الشاشة الكبيرة في برنامج تلفزيوني شعبي في مصر، وسيكون أكثر برودة إذا ذكر اسمك بالفعل لكن مها الصغير مؤثرة ومذيعة ومصممة مشهورة نسيت تعمل كده وبدلاً من ذلك ادعت أنها رسمت اللوحة "صنعت لنفسي بعض الأجنحة"، بما في ذلك أعمال ثلاثة فنانين آخرين- في برنامج منى الشاذلي الحواري".

وأوضحت: "نسخ أعمال الآخرين شيء، ولكن التقاط صورة للوحة الفعلية، التي صنعها شخص آخر، وأخذ الملكية العامة لها... هذا جديد بالنسبة لي".

وأضافت: "مع ذلك اخترت أن أعتبرها مجاملة كبيرة أن مها الصغير تحب عملي جداً، لدرجة أنها تريد فعلاً ارتكاب جريمة وفقاً (للقانون المصري والدولي واتفاقية برن) باستخدامها في الوسم والترويج لنفسها ولكن بما أن مها والأشخاص في القناة التلفزيونية يرفضون الرد على محاولاتي للاتصال بهم حتى أتمكن من إبداء تقديري لهم، فسأغتنم هذه الفرصة لإعادة نشر اللوحة التي رأيتها عدة مرات على وسائل التواصل الاجتماعي تستخدم كرمز الكفاح من أجل الحرية في جميع أنحاء العالم وهو ما أنا فخور به حقًا".