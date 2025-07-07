موعد ومكان عزاء والدة الفنانة هبة عبدالغني

كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة هبة عبدالغني، موعد ومكان عزاء والدتها.

وكتبت هبة، عبر حسابها على فيسبوك: "لله ما أعطى ولله ما أخذ ولا نقول إلا ما يرضي الله.. إن شاء الله سيقام عزاء والدتي السيدة هدى عبد المحسن عطوة يوم الثلاثاء الموافق ٨ يوليو بعد صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين".

وأضافت: "شكر الله سعيكم جميعا و تقبل دعائكم و غفر ذنبكم و رحم امواتنا و امواتكم وتقبلها قبول المحبين المخلصين المؤمنين وصل اللهم وسلم علي سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين

يذكر أن، هبة عبدالغني أعلنت في وقت سابق قبل وفاة والدتها، عن تدهور حالتها الصحية، معربة عن قلقها الشديد على والدتها، وطالبت الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل.