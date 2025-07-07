حدث بالفن| فنانة تخضع لعملية تجميل وعزاء مطرب شعبي ووفاة مخرج

كتبت- منال الجيوشي

نشر موقع مصراوي، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بعزاء فنان، وفنانة تخضع لعملية تجميل، ووفاة والدة فنانة، وياسمين الخطيب تهاجم مها الصغير، وغيرها من الأخبار.