حدث بالفن| فنانة تخضع لعملية تجميل وعزاء مطرب شعبي ووفاة مخرج
12:21 ص الإثنين 07 يوليه 2025
كتبت- منال الجيوشي
نشر موقع مصراوي، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بعزاء فنان، وفنانة تخضع لعملية تجميل، ووفاة والدة فنانة، وياسمين الخطيب تهاجم مها الصغير، وغيرها من الأخبار.
أنوسة كوتة حدث بالفن أحمد السقا عن أزمته الأخيرة ياسمين الخطيب تهاجم مها الصغير سعد الصغير في عزاء أحمد عامر أحمد السقا مع طليقته مها الصغير غادة عادل قبل وبعد عملية تجميل وفاة المخرج سعيد الرشيدي هبة عبدالغني تعلن وفاة والدتها معلومات عن جنا عمرو دياب الإعلامي محمود سعد حفل زفاف حفيد عادل إمام
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