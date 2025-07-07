أحدث جلسة تصوير جريئة لـ هيدي كرم.. والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها على منصات السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت هيدي كرم صورها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة جريئة.

وتفاعل المتابعين، مع الإطلالة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الجمال كله" ،"انتي روحي"، "برنسيسة"، "جميلة أوي يا روحي".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

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