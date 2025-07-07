إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر بفستان قصير باللون الأبيض، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

روجينا

شاركت الفنانة روجينا جمهورها صورة جديدة لها وظهرت بإطلالة شبابية ارتدت خلالها فستان أنيق باللون الأخضر الفاتح، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم بإطلالة جريئة وارتدت توب قصير مكشوف البطن، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

ميريام فارس

تألقت الفنانة ميريام فارس في أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس كاجوال.

يارا

شاركت الفنانة يارا جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام، ولاقت إعجاب متابعيها.

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي مجموعة صور جديدة من أحدث ظهور لها، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية جريئة، ونشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

سارة سلامة

ظهرت الفنانة سارة سلامة داخل سيارتها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ملك زاهر

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تجمعها بصديقاتها

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة