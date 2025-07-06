حلا شيحة: "أنا بحب ربنا جدا وأي إنسان بيحصله لخبطة"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة حلا شيحة عن تفاصيل الأزمة العميقة التي مرت بها بعد عودتها إلى الفن وخلعها للحجاب بسبب الخوف، واصفة تلك الفترة بـ"الانتكاسة".

وتحدث "حلا" عن حياتها ما قبل وبعد الحجاب، عبر قناتها على موقع يوتيوب، قائلة: "أي إنسان عندما يتملكه الخوف، بتحصله لغبطة جامدة أوي في حياته، الموازين بتتغير لأنه بيبقى متلغبط بسبب الخوف، واللي كان بيعتبره أعلى ينزل تحت واللي تحت يطلع فوق كلها حياة مليانة لغبطة".

وأضافت أن الشخص في هذا الوقت يبدأ في رؤية الأمور من منظور الخوف وليس من الزاوية الإيمانية الجمالية التي منحها الله له، لكن أي شخص يمكن أن يقع في الفتنة، والإنسان عندما يضعف، فهذا لا يعني أنه فقد حب الله، بالعكس، هو بسبب تملك الخوف منه.

وتابعت: "أنا كنت قريبة من ربنا الله وبحبه جدا، ولكن عندما تملكني الخوف من المستقبل واللي هيحصل بعد كده، وكنت عايزة آمن مستقبل أولادي، وقتها انتكست، وكنت كل ما أقع أقوم وبعدين أقع وأقوم وأقول يارب".

وشاركت حلا شيحة متابعيها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مقطع من فيديو الحلقة، والتي تفاعلت معها الفنانة عبير صبري، وعلقت: "حبيبتي يا أحلى ربنا يثبتك وتفضلي تقاومي وربنا يثبتك يا حبيبتي".

كانت آخر مشاركات حلا شيحة مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوي، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وشاركها البطولة نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، مايان السيد، هاجر السراج، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، وهي قصة للأديب الراحل إحسان عبد القدوس، وقام بكتابة المعالجة الدرامية السيناريست محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة.

اقرأ أيضا..

بالصور.. رامي صبري وبهاء سلطان يتألقان ضمن فعاليات مهرجان مراسي "ليالي مراسي"

بالصور.. مصطفى كامل والليثي يستقبلان المعزين في وفاة أحمد عامر