كتب - معتز عباس:

هاجمت الإعلامية ياسمين الخطيب، قيام الإعلامية مها الصغير طليقة الفنان أحمد السقا، الإستعانة بلوحات فنية لفنانة دنماركية تدعى Lisa Lach-Nielsen ونسبها لنفسها دون الإستئذان منها، في حلقتها الماضية في برنامج "معكم منى الشاذلي".

ونشرت ياسمين الخطيب صورة من لوحة "صنعت لنفسي أجنحة" للفنانة الدنماركية، وصورة نفسها من نفس اللوحة في حلقة مها الصغير ببرنامج "معكم"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماع "فيسبوك".

وكتبت ياسمين الخطيب، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "الكلام التالي لا علاقة له بأزمة الفنان أحمد السقا وطليقته مها الصغير، ولا يحمل أي هجوم متعمد على مها صغير، بل إني في حلقة الخميس الماضي من برنامجي «مساء الياسمين»، لُمت الفنانة فريدة سيف النصر بسبب هجومها على الصغير".

وأضافت: "أنا بكتب البوست ده بصفتي فنانة تشكيلية في المقام الأول، في بلاد -للأسف- لا تحترم حقوق الملكية الفكرية للمبدعين، خصوصاً التشكيليين، اللي لوحاتهم بتتحول لأغلفة كتب وتيشرتات وبوسترات، دون استئذانهم!".

وتابعت: "مها الصغير قالت في لقائها مع منى الشاذلي إنها غاوية رسم، وعرضت بعض لوحاتها على الشاشة.. اللوحات كلها مسروقة منها لوحة لفنانة دنماركية اسمها Lisa Lach-Nielsen، ناشرة على إنستجرام صورة لوحتها صنعت لنفسي أجنحة المرسومة عام ٢٠١٩، وصورة نفس اللوحة من برنامج منى الشاذلي، وبتتعجب من البجاحة!".

وأكملت: "لو بتستبيحوا سرقة الأعمال الفنية قلدوها طب اطبعوها واعملوا شوية تعديلات، إنما تاخدوها سكرين شوت من على انستجرام!، يعني سرقة وبجاحة وكمان استسهال.. كده كتير!".