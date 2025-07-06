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بالصور.. سعد الصغير يقدم واجب العزاء في وفاة المطرب أحمد عامر

09:40 م الأحد 06 يوليه 2025
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  • عرض 5 صورة
    مصطفى كامل ونجوم الفن الشعبي في عزاء احمد عامر
  • عرض 5 صورة
    مصطفى كامل ونجوم الفن الشعبي في عزاء احمد عامر
  • عرض 5 صورة
    سعد الصغير يصل عزاء أحمد عامر
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    مصطفى كامل ومحمود الليثي ونجوم الفن الشعبي في عزاء احمد عامر
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كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

شهد عزاء المطرب الشعبي الراحل أحمد عامر، حضور كبير من مطربي المهرجانات والفن الشعبي لتقديم واجب العزاء.

وحرص المطرب سعد الصغير على تقديم واجب العزاء في أحمد عامر، الذي يقام حاليًا مسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

كما قدم واجب العزاء عدد كبير من نجوم الفن الشعبي، أبرزهم مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، ومحمود الليثي، وسعد الصغير، وعمر كمال، وحمادة الليثي، وغيرهم.

يذكر أن النقابة العامة للمهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، أعلنت إقامة عزاء للمطرب الراحل أحمد عامر، تكريماً لما عُرف عنه من سيرة طيبة وخلق رفيع داخل الوسط الفني وخارجه.

وقدم المطرب الراحل أحمد عامر خلال مشواره الغنائي عددا من الأغانى منها مابقتش مستغرب والكل خاب وصحبه بمليون وش وغيرها.

وفاة المطرب أحمد عامر عزاء المطرب أحمد عامر سعد الصغير في عزاء أحمد عامر مسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين
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