بالصور.. مصطفى كامل والليثي يستقبلان المعزين في وفاة أحمد عامر

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد

حرص المطرب محمود الليثي ونقيب الموسيقيين مصطفى كامل على تقديم واجب العزاء في وفاة الراحل المطرب الشعبي أحمد عامر.

وشهد العزاء استقبل مصطفى كامل والليثي المعزين في عزاء المطرب الراحل أحمد عامر، والذي يقام حالياَ بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

واستقبل نجل أحمد عامر وشقيق والده المعزين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء والمواساة أبرزهم المطرب الشعبي رضا البحراوي، المطرب عمر كمال، والمطرب حمادة الليثي، وغيرهم.

يذكر أن النقابة العامة للمهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، أعلنت إقامة عزاء للمطرب الراحل أحمد عامر، تكريماً لما عُرف عنه من سيرة طيبة وخلق رفيع داخل الوسط الفني وخارجه.

وأكد الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، أن الراحل كان مثالاً للفنان المحترم صاحب الأخلاق العالية والسمعة الطيبة، قائلاً: "النقابة ستظل تفخر بأبنائها أصحاب السيرة العطرة والسمعة الطيبة، أحمد عامر كان أحد النماذج المشرفة التي نفتخر بها، وسيفتقده الوسط الفني والإنساني كثيرًا".

وقدم المطرب الراحل أحمد عامر خلال مشواره الغنائي عددا من الأغانى منها مابقتش مستغرب والكل خاب وصحبه بمليون وش وغيرها.

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