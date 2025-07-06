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بالصور.. رضا البحراوي ومطربي المهرجانات يقدمون واجب العزاء في أحمد عامر

08:07 م الأحد 06 يوليو 2025
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  • عرض 9 صورة
    مطربي المهرجانات الشعبية في عزاء أحمد عامر
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    شقيق أحمد عامر ونجله يتلقيان العزاء في وفاة أحمد عامر
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    توافد مطربي الفن الشعبي على العزاء
  • عرض 9 صورة
    رضا البحراوي يصل عزاء احمد عامر
  • عرض 9 صورة
    شقيق أحمد عامر ونجله يتلقيان العزاء في وفاة أحمد عامر
  • عرض 9 صورة
    مطربي المهرجانات الشعبية في عزاء أحمد عامر
  • عرض 9 صورة
    رضا البحراوي يصل عزاء احمد عامر
  • عرض 9 صورة
    رضا البحراوي يصل عزاء احمد عامر
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كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد

حرص نجوم ومطربي الفن الشعبي على حضور عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر. المقام حاليًا بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين بحضور أسرته لتلقي العزاء.

واستقبل نجل أحمد عامر وشقيق والده المعزين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء والمواساة أبرزهم المطرب الشعبي رضا البحراوي وغيرهم.

يذكر أن النقابة العامة للمهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، أعلنت إقامة عزاء للمطرب الراحل أحمد عامر، تكريماً لما عُرف عنه من سيرة طيبة وخلق رفيع داخل الوسط الفني وخارجه.

وأكد الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، أن الراحل كان مثالاً للفنان المحترم صاحب الأخلاق العالية والسمعة الطيبة، قائلاً: "النقابة ستظل تفخر بأبنائها أصحاب السيرة العطرة والسمعة الطيبة، أحمد عامر كان أحد النماذج المشرفة التي نفتخر بها، وسيفتقده الوسط الفني والإنساني كثيرًا".

وقدم المطرب الراحل أحمد عامر خلال مشواره الغنائي عددا من الأغانى منها مابقتش مستغرب والكل خاب وصحبه بمليون وش وغيرها.

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رضا البحراوي في عزاء أحمد عاامر عزاء أحمد عامر وفاة أحمد عامر مسجد الحامدية الشاذلية
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