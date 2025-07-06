إعلان

الصور الأولى من عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر

08:00 م الأحد 06 يوليه 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    شقيق أحمد عامر ونجله يتلقيان العزاء في وفاة أحمد عامر
  • عرض 7 صورة
    بدء عزاء المطرب الشعي أحمد عامر
  • عرض 7 صورة
    شقيق أحمد عامر ونجله يتلقيان العزاء في وفاة أحمد عامر
  • عرض 7 صورة
    شقيق أحمد عامر ونجله يتلقيان العزاء في وفاة أحمد عامر
  • عرض 7 صورة
    شقيق أحمد عامر ونجله يتلقيان العزاء في وفاة أحمد عامر
  • عرض 7 صورة
    توافد مطربي الفن الشعبي على العزاء
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:
تصوير / أحمد مسعد

أقيم منذ قليل، مساء اليوم الأحد، عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر، والذي توفي الأربعاء الماضي.

وحرص مطربي ونجوم الفن الشعبي على حضور العزاء المقام حاليًا بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين بحضور أسرته لتلقي العزاء.

وكانت أعلنت النقابة العامة للمهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل إقامة عزاء للمطرب الراحل أحمد عامر، وذلك تكريماً لما عُرف عنه من سيرة طيبة وخلق رفيع داخل الوسط الفني وخارجه.

وأكد الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، أن الراحل كان مثالاً للفنان المحترم صاحب الأخلاق العالية والسمعة الطيبة، قائلاً: "النقابة ستظل تفخر بأبنائها أصحاب السيرة العطرة والسمعة الطيبة، أحمد عامر كان أحد النماذج المشرفة التي نفتخر بها، وسيفتقده الوسط الفني والإنساني كثيرًا".

وقدم المطرب الراحل أحمد عامر خلال مشواره الغنائي عددا من الأغانى منها مابقتش مستغرب والكل خاب وصحبه بمليون وش وغيرها.

عزاء أحمد عامر أحمد عامر الفن الشعبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

خريطة الحوادث.. مصراوي يرصد "مصائد الموت" على الدائري الإقليمي
تراجع ثقة الشركات وتباطؤ إنتاج القطاع الخاص في مصر