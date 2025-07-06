بالفيديو.. محمد رمضان يرقص بالحصان من كواليس تصوير كليب "من ضهر راجل"

كتب - معتز عباس:

شارك النجم محمد رمضان متابعيه كواليس تصوير كليب "من ضهر راجل" عن فيلم "أسد"، المقرر عرضه في السينمات الفترة المقبلة.

ونشر رمضان مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهر رمضان وهو يرتدي جلابية صعيدي ويرقص بالحصان داخل أحد الساحات.



وكتب رمضان تعليقًا على الفيديو: "من تصوير كليب (من ضهر راجل) من أقوى حفلة أدب خيل في مصر، شكراً لكل المعلمين اللي نوروني بأجود ٣٠ حصان في مصر".

ويشارك في بطولة فيلم "أسد" محمد رمضان، ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، علي قاسم، إسلام مبارك، محمود السراج، رزان جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف، وإخراج محمد دياب.

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