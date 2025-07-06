بالصور.. أحدث جلسة تصوير لـ سارة سلامة والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها والجمهور، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت سارة سلامة مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها الجمهور.

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "زي القمر بجد"، "قمر يا روحي"، أجمل فنانة"، "قمر ما شاء الله على جمالك"، "حلويات".

يذكر أن، آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "نقطة سودة" الذي عرض مؤخرا على قناة "إم بي سي مصر"، ويشارك في بطولته سوسن بدر، أحمد بدير، وفاء عامر، وم وإخراج محمد أسامة.

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