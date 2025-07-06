بـ" "فستان قصير".. مي عمر تظهر بإطلالة جريئة والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة مي عمر أنظار متابعيها من أحدث ظهور لها، أثناء قضاء عطلة إجازة الصيف.

ونشرت مي صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير فوق الركبة.

وتفاعل المتابعين مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالي: "يا حلاوتك يا جمالك"، "أيقونة الموضة"، "خطفني جمالك خطفني"، "ايه التحفة دي"، "ألذ حاجة في الدنيا".

يُذكر أن، مي عمر شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إش إش"، إلى جانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف، وغيرهم من النجوم.

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