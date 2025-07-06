أول ظهور لـ أحمد السقا مع طليقته مها الصغير بعد الطلاق.. فيديو

كتب - معتز عباس:

كشفت الإعلامية مها الصغير عن برومو برنامجها الجديد "كلام كبير مع مها الصغير"، والذي من المقرر أن تستضيف نجوم الفن، على قناة "ON".

وشهد برومو البرنامج مفاجأة من العيار الثقيل، وهي ظهور أحمد السقا طليق مها الصغير، ضيفًا على البرنامج، المقرر عرضه يوم الجمعة المقبل.

ونشرت قناة ON""، برومو برنامج "كلام كبير مع مها الصغير، عبر موقع "انستجرام"، بتعليق: "نجوم كتير هيكشفوا عن جوانب في شخصياتهم ماحدش يعرفها وأسرار هتتقال لأول مرة في كلام كبير مع مها الصغير، انتظرونا بدءًا من الجمعة 11 يوليو الساعة 8 مساءً فقط وحصريًا على ON".

ومن أبرز ضيوف البرنامج محمد سامي وباسم سمرة، هند صبري، شريف منير.

يعرض للفنان أحمد السقا حاليًا في دور العرض السينمائي فيلم "أحمد وأحمد"، بمشاركة الفنان أحمد فهمي، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، بينهم: جيهان الشماشرجي، غادة عبدالرازق، طارق لطفي، حاتم صلاح، علي صبحي، وسامي مغاوري.

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