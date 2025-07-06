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بالفيديو والصور.. غادة عادل قبل وبعد عملية تجميل "شد الوجه"

05:56 م الأحد 06 يوليو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الفنانة غادة عادل بعد عمليات التجميل
  • عرض 10 صورة
    غادة عادل بعد عمليات التجميل
  • عرض 10 صورة
    غادة عادل بعد عمليات التجميل
  • عرض 10 صورة
    غادة عادل تجري عملية تجميل في الوجه
  • عرض 10 صورة
    غادة عادل تجري عملية تجميل في الوجه
  • عرض 10 صورة
    غادة عادل بعد عمليات التجميل
  • عرض 10 صورة
    غادة عادل قبل عمليات التجميل
  • عرض 10 صورة
    غادة عادل قبل عمليات التجميل
  • عرض 10 صورة
    غادة عادل تجري عملية تجميل في الوجه
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كتبت- منال الجيوشي
خضعت الفنانة غادة عادل، منذ أيام، لعملية شد وجه، ونشر موقع et بالعربي، الفيديو، عبر الصفحة الرسمية للبرنامج بموقع إنستجرام

ونشر الموقع فيديو للفنانة غادة عادل بعد خضوعها للعملية، ويظهر في الفيديو لقطات قبل وبعد إجراء عملية التجميل

وكشفت غادة عادل خلال الفيديو عن سعادتها البالغة بنتيجة العملية، كما أكدت أن النتيجة النهائية للعملية ستظهر خلال الأيام المقبلة

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عادل، مشاركتها في الجزء الخامس من مسلسل "المداح"، بطولة: حمادة هلال، خالد الصاوي، حنان سليمان، أحمد بدير، هبة مجدي، خالد سرحان

عمليات التجميل غادة عادل وجه غادة عادل
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