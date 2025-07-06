النجوم يمازحونه.. محمد عطية: لما أموت امسحوا "عليا الطرب بالتلاتة"

كتبت- سهيلة أسامة:

مازح الفنان محمد عطية جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وطلب منهم مسح فيلم "عليا الطرب بالتلاتة بعد وفاته.

وكتب عطية: "لما أموت ابقوا امسحوا فيلم (عليا الطرب بالتلاتة)"، وانهالت عليه التعليقات الساخرة التي كتبها أصدقائه من نجوم وصنّاع الفن ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من الجمهور ومتابعيه.

وكتب الفنان عمرو وهبة: "أنا طول ما أنا بتفرج عليه بستغفر كتير.. سيبه"، كما علّق الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر: "بكواليسه"، وردّت الفنانة هاجر الشرنوبي ساخرة: "الكومنتات"، وكتب خالد مختار: "يا عم بعد الشر مش قادرين نصوت تاني".

وكتب المخرج معتز حسام: "هو لازم يتمسح وانت عايش عادي"، وكتب الفنان محمد الكيلاني: "بصراحة ده من الكبائر".

ونشر الفنان وصانع المحتوى أحمد رمزي صورة قديمة لـ محمد عطية من بداية مشواره الفني، وعلق "ونمسح دي بالله عليك"، ليرد الثاني "ده مش أنا"، وكتب المخرج كريم العدل: "هو فعلاً يدخلك النار عادي".

وتفاعل الجمهور أيضًا ومن تعليقاتهم: "ينفع نمسحه وإنت عايش؟"، "بالنسبة لدرس خصوصي؟"، "ده احنا عايزين جزء تاني يا نجم"، "كنت خايفة أقولك كده تزعل، الحمد لله جات منك"، "ياريت يتمسح دلوقتي حالًا"، "أنا دفعت في الفيلم ده تذكرة بـ 10 جنيه.. ابعتهم".

فيلم "عليا الطرب بالتلاتة" تم طرحه عام 2006، وتدور أحداثه حول طموحات وأحلام مجموعة من الأصدقاء يدعمون بعضهم البعض في مواجهة مشاكلهم.

والفيلم من بطولة محمد عطية، ريهام عبدالغفور، دينا، ريكو، سعد الصغير، حجاج عبدالعظيم، محمد شرف، سليمان عيد.

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