كبير مخرجي الدراما التليفزيونية.. وفاة المخرج سعيد الرشيدي
كتبت- نوران أسامة:
أعلنت نقابة المهن السينمائية، اليوم الأحد 7 يوليو، وفاة المخرج الكبير سعيد الرشيدي، وذلك من خلال بيان رسمي نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك".
وجاء في البيان: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي".
وتابعت النقابة: "ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، الزميل المخرج سعيد الرشيدي، كبير مخرجي الدراما التليفزيونية".
واختتم البيان: "نُشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله، وندعو له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".
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