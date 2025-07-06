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هبة عبدالغني تعلن وفاة والدتها: "يا بهجة الدنيا.. مع السلامة يا حبيبتي"

04:43 م الأحد 06 يوليه 2025

هبة عبدالغني

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كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الفنانة هبة عبدالغني، وفاة والدتها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت هبة: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. حبيبتي وأمي وبنتي وصاحبتي مشيت، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي العزيزة الغالية الصابرة الحمولة، هدى عبدالمحسن عطوة".

وتابعت: "رجاء الدعاء بواسع رحمته ومغفرته.. ادعوا لها باستقبال المحبين، أشهد الله إنها أحبته وأحبت رسوله، مع السلامة يا حبيبتي، يا بهجة الدنيا.. أسألكم الدعاء".

وكانت هبة أعلنت في وقت سابق عن تدهور الحالة الصحية لوالدتها، معربة عن قلقها الشديد، وطالبت جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

يُذكر أن آخر أعمال هبة عبدالغني كان مشاركتها في مسلسل "المداح: أسطورة العهد"، الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وشارك في بطولته: حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، يسرا اللوزي، خالد الصاوي، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

هبة عبدالغني إنستجرام
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