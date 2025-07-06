ما لا تعرفه عن جنا عمرو دياب بعد غنائها مع والدها "خطفوني"

كتب- مصطفى حمزة:

دخلت جنا، ابنة النجم عمرو دياب، قوائم الأكثر رواجا في مواقع التواصل، وذلك بعد مشاركتها مع والدها في الحفل الذي أقيم على شاطئ مراسي، مساء الجمعة الماضية.

وقام النجم عمرو دياب، خلال الحفل، بدعوة ابنته لمشاركته تقديم أغنية "خطفوني"، وهي الأغنية التي شاركت في غنائها معه في الألبوم، إلى جانب كتابة كلماتها، التي قدمتها باللغة الإنجليزية، في حين كتب الشاعر تامر حسين، الكلمات باللغة العربية.

وقال عمرو دياب، في الحفل: "عمري ما تخيلت إن بنتي في يوم من الأيام تطلع معايا على المسرح، هي بتغني وبتألف وبتعزف بيانو وموهوبة جدا".

خبوطي

وكانت جنا ظهرت في أبريل الماضي، على المسرح مع والدها النجم عمرو دياب، خلال الحفل الذي قدمه في أبو ظبي.

و قال عمرو دياب: "هي بتغني أحسن مني بصراحة، أصل بقى إنجليزي وجو بقى بتاع الناس اللي اتعلمت برا مش زي حالاتنا، اتعلمنا احنا في مصر، اتعلمت بقى هي مع الناس دول بتوع الخبوطي".

من هي؟

جنا هي الرابعة في ترتيب أبناء وبنات النجم العربي الأكثر نجاحا وشهرة عمرو دياب، تعد أكثرهم حضورا على مواقع التواصل.

تدخل جنا، في يوليو الحالي عامها الرابع والعشرين، إذ ولدت عام 2001، وانتقلت وعمرها حوالي عشر سنوات لتعيش في لندن مع والدتها زينة عاشور.

في عامها الثالث عشر أهداها والدها الفنان عمرو دياب أغنية باسمها.

بائعة ملابس

تقوم جنا أيضا ببيع ملابسها من خلال صفحتها في موقع "دي بوب"، بهدف إثبات ذاتها.

جميلة

شاركت جنا، للمرة الأولى في أعمال والدها، في ألبوم "شفت الأيام، إذ قدمت بمشاركة الملحن بلال سرور، لحن أغنية بعنوان "جميلة"، وغنت مع والدها بعض الكلمات باللغة الإنجليزية، وذلك بعد فترة من طرحها بعض الأغاني باللغة الإنجليزية عبر قناتها في موقع يوتيوب.

حبيب إنجليزي

أثارت غضب عشاق الهضبة، بسبب ملابسها الجريئة، إلى جانب ظهورها في بعض الصور مع شاب إنجليزي، وصفته في تعليقاتها أنه حبيبها.

هجوم

تعرضت "جنا"، للهجوم، بعد نشرها فيديو عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، وهي تقدم إحدى الأغاني باللغة الانجليزية، وفي خلفية الفيديو تظهر بعض زجاجات الخمر، ما تسبب في هجوم البعض عليها، متهمين إياها بعدم مراعاة التقاليد العربية، لكنها حرصت على الرد على التعليقات المعادية لها، بقولها، إنها لا تشرب سوى الماء فقط، وإنّ الزجاجة الوحيدة التي تشرب منها هي تلك التي تُمسك بها في يدها وهي زجاجة ماء.

اضطراب الهلع

ظهرت جنا في برنامج "ET بالعربي" خلال تواجدها في لندن، مؤكدة أنها تعاني من متلازمة فرط الحركة وتشتت الانتباه بالإضافة لما يعرف بـ"إضطراب الهلع" و"اضطراب القلق".

وقالت أصغر بنات عمرو دياب: "هذا ما يسبب أن أخسر صوتي في بعض الأحيان.. لقد خاب أملي في مدرستي، لأني عندما كنت في المدرسة، لم يكن لدي أحد، كان لدي أصدقاء جيدون والكل كان يدعمني، لكن لم يكن هناك أي شخص يشبهني، لذا هذا هو السبب الذي دفعني للتعبير عن ذلك على حسابي في إنستجرام".

وتابعت جنا : "تم تشخيصي بعد عامين من خروجي من المدرسة الثانوية، لقد عانيت كثيرًا في المدرسة، وحصلت على درجات دراسية سيئة جدا، بالرغم من إني درست بجد كبير، وحصلت على نفس العلامات التي حصلت عليها بالوقت الذي لم أدرس فيه فعلا، وكنت أجلس وأماطل في المنزل".

وأوضحت: "أعراضي تتضمن عدم القدرة على التركيز وقصور في الانتباه، إذا كنت أحاول قراءة كتاب ما بما أنني أدرس الأدب الإنجليزي، يتحتم عليا قراءة الكتب، فأجد الأمر في غاية الصعوبة، أن أجلس وأركز فعلا في القراءة، بسبب اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.. أميل إلى نسيان الكثير من الأشياء، لذا إذا قمت بسؤالي عن شيء ما في الماضي، أنسى الكثير من الأشياء التي حدثت بسبب هذا المرض، وهذه مشكلة ألا أتذكر الماضي الخاص بي، أنا أيضا حيوية دائما، أميل للتحدث كثيرا، وبسبب كلامي الكثير لدي مشاكل صوتية، لذا لدي عقد في الصوت ما يعني أن أحبالي الصوتية تحتك ببعضها ويؤدي ذلك إلى حدوث ورم.. هذا ما يقود إلى أن أخسر صوتي في بعض الأحيان".

جنا تغني

طرحت جنا، عبر صفحتها بموقع إنستجرام، وقناتها في موقع يوتيوب، أغاني أجنبية عديدة، بطريقة الـ "cover"، إذ قامت بإعادة تقديم أغاني شهيرة، ومنها، "ISSUE" للمطربة جوليا مايكلز، و"أكرهك_ I HATE YOU"التي اشتهر بها الثنائي المطربة اوليفيا براون والمطرب جناش.