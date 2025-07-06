يسرا تهنئ حفيد عادل إمام بمناسبة زفافه: "أجمل عرسان في أحلى فرح"

كتبت- نوران أسامة:

هنأت الفنانة يسرا، الزعيم عادل إمام، بمناسبة زفاف حفيده عادل، نجل المخرج رامي إمام، الذي أُقيم يوم الجمعة الماضية، وسط حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام.

وأعادت يسرا نشر صورة لعادل إمام تجمعه بأسرته، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "مبروك لحبيبي الكبير والعظيم عادل إمام، وللجميلة هالة على زواج حفيدهم عادل الصغير، ومبروك لأحلى رامي وحرمه، وأجمل عرسان في أحلى وأجمل فرح، ربنا يحفظكم ويسعدكم وتتهنّوا العمر كله".

يُذكر أن حفل الزفاف شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، من بينهم: يسرا، كريم عبد العزيز، لبلبة، إلهام شاهين، ياسمين عبد العزيز، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، هنا الزاهد، يوسف الشريف، أحمد السقا، عمرو الليثي، لميس الحديدي، رضوى الشربيني، ومعتز التوني، وغيرهم.

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