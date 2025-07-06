كتبت- نوران أسامة:

علقت الفنانة وفاء عامر على ظهور الفنان عادل إمام والفنانة عبلة كامل بعد غياب سنوات عن الساحة الفنية.

وأعادت وفاء نشر صورتين الأولى للفنانة عبلة كامل والثانية للفنان عادل إمام، عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك": وكتبت: "النجوم صارفين ملايين على السوشيال ميديا، ومقطعين بعض في خناقة (الأعلى مشاهدة)، وتيجي صورة لعادل إمام وصورة لعبلة كامل، تؤكد إن المحبة الحقيقية لا تُشترى، ولا تزول، بنحبكم والله".

وظهر الزعيم عادل إمام من حفل عقد قران حفيده عادل، نجل المخرج رامي إمام.

يُذكر أن الفنانة عبلة كامل غابت عن الساحة الفنية منذ أكثر من سبعة أعوام، وتحديدًا مع عرض الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم".

وعلى الجانب الآخر، كان مسلسل فلانتينو العمل الأخير الذي قدمه عادل إمام لجمهوره، وعُرض ضمن موسم دراما رمضان عام 2020.

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