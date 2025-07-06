بإطلالة أنيقة.. روجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة روجينا جمهورها مجموعة صور من أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت الصور تفاعلًا وإعجابًا من متابعيها.

ونشرت روجينا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا باللون الأخضر الفاتح، ووضعت مكياجًا بسيط أبرز ملامحها.

وانهالت التعليقات من المتابعين، وجاء بعضها كالتالي: "قمر يا حبيبتي"، "ستهم العسل"، "معرفتهاش"، "المحترمة"، "قمر أوي"، "حلويات"، "روجينا الدلع والجمال والدلال".

يُذكر أن روجينا شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري"، إلى جانب عمرو عبدالجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، علي الطيب، نادين، المسلسل من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، ويتكون من 15 حلقة.

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