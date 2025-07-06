تعرف على موعد حفل ميادة الحناوي في الأردن

كتبت- نوران أسامة:

تستعد الفنانة السورية ميادة الحناوي لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك يوم 27 يوليو الجاري، ضمن فعاليات الدورة الـ39 من مهرجان "جرش للثقافة والفنون".

ونشر الحساب الرسمي للمهرجان عبر موقع "إنستجرام" البوستر الدعائي للحفل، وستقدم ميادة باقة من أبرز أغانيها المميزة.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ميادة الحناوي كانت أغنية "حبة ذكريات"، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، ألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، والكليب من إخراج عماد باسيل.

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