كتبت- منال الجيوشي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة للنجمة علوية جميل في شبابها

النجمة الراحلة واسمها الحقيقي "إليصابات خليل مجدلاني" تعتبر من أشهر نجمات السينما المصرية، إذ برعت في تجسيد شخصية الأم المتسلطة أو "الحماة" القاسية

قدمت خلال مسيرتها الفنية أعمالا هامة، منها: "الله معنا"، "المبروك"، "أبو أحمد"، "التلميذة"، "مفيش تفاهم"، "معجزة السماء"، "القصر الملعون"

تزوجت النجمة الراحلة علوية جميل من النجم محمود المليجي، واستمرت الزيجة حتى رحيله عام 1983

ورحلت الفنانة علوية جميل عن عالمنا عام 1994، عن عمر يناهز 83 عاما