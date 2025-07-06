هل تعدى عمرو دياب على أغنية محمد رحيم "كلمة مصر"؟ ناقد موسيقي يجيب

كتب- مصطفى حمزة:

شنت مدربة الأسود أنوسة كوتة، أرملة الملحن محمد رحيم، هجوما ضد ألبوم النجم عمرو دياب، بدعوى وجود تعدي على أغنية "كلمة يا مصر"، من ألحان وغناء زوجها الملحن الراحل.

وقال د.محمد عبدالله "أستاذ فلسفة الموسيقى بكلية التربية الموسيقية – جامعة حلوان"، في تصريح خاص لـ "مصراوي" موضحا حقيقة وجود تعدي على أغنية الملحن الراحل محمد رحيم: "بعد الاستماع المتأني إلى لحن (كلمة مصر) كلمات الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي غناء وألحان وتوزيع الفنان محمد رحيم، وأغنية (شايف قمر) كلمات محمد القاياتي وغناء الفنان عمرو دياب، وألحان الفنان محمد يحيى، وتوزيع شريف فهمي، وبعد مقارنة البناء اللحني لكليهما من حيث السرعة، والتناول اللحني، والخطوط النغمية، وتوزيع القفزات اللحنيّة، تبيّن بوضوح أنّه لا يوجد أي تقارب موسيقي أو تشابه جوهري بين العملين".

وتابع: "ما قد يوحي لدى البعض بوجود تشابه في مقدمة اللحنين يعود في حقيقته إلى وحدة المقام الموسيقي، والخلفية الهارمونية المستخدمة في المقدمة، وتحديدًا تتابع الكوردات، وهو أسلوب شائع يمكن أن يُركّب عليه عدد لا نهائي من الألحان المختلفة دون أن يُعد ذلك اقتباسًا أو توارد خواطر".

واختتم: "وعليه، فمن الناحية الفنية البحتة، العملان منفصلان تمامًا من حيث التناول الموسيقي والهوية اللحنية، ولا يرقى الأمر إلى مستوى الاقتباس أو التشابه الفني بأي شكل من الأشكال".

وقامت زوجة الملحن الراحل، بنشر مقطع فيديو تحت عنوان "فضيحة ألبوم عمرو دياب 2025.,.أغنية قمر ألحان محمد رحيم"، وذلك عبر صفحتها في موقع فيسبوك.

وقالت: "كنت قاعده اسمع ألبوم عمرو دياب، فيه غنوة شدتني بتقول قمر قمر أنا شايف قمر، وكان فيه غنوة عند رحيم اسمها كلمة مصر".

وقامت أنوسة، بتقديم مقاطع من الأغنيتين، وتابعت: " حبيت أمسي على الناس و أقول مبروك بطريقتي بطريقة محمد رحيم، اللي طول عمره علامة، مش مشكلة، وعلى فكرة، دي أول غنوة، لسه الأيام الجاية في غنوة تانية في ألبوم عمرو دياب، وفي موضوع تالت، بس خلينا كده بنمسي عليهم".

و طرح النجم عمرو دياب، الخميس الماضي، ألبومه "ابتدينا"، الذي ضم أغنية "شايف قمر"، وهي من كلمات الشاعر محمد القاياتي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع شريف فهمي.