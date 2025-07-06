كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان أمير صلاح الدين، عن تفاصيل معاناته مع مرض نادر كاد يهدد حياته، وذلك خلال لقائه في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، وتحدث هو وزوجته عن رحلة العلاج التي خاضها سويًا قبل الزواج.

وقالت زوجته: "القصة بدأت وإحنا لسه مرتبطين، وفجأة أمير اتعرض لحادث كبير جدًا، وتزامن ده مع إنه بطل أمام منة شلبي في فيلم نوارة، وبدأنا نكتشف إنه مصاب بمرض نادر جدًا. عشنا تجربة صعبة وفريدة جدًا، فترة الخطوبة اللي المفروض نخرج ونقضيها مع بعض كانت كلها عند الدكاترة، بنتناقش هل هيعمل العملية ولا لأ.. كانت فترة قاسية جدًا".

وكشف أمير عن تفاصيل مرضه قائلًا: "أنا اعتذرت لها عن الجواز، الدكتور قالي مفيش جواز، قالي لو عطست هتتشل. المرض كان نادر جدًا، اسمه تمدد شرياني عملاق في المخ، الطبيعي إنه يحصل بتمدد 1 أو 2 ملي، لكن أنا كان عندي 2 سنتي ونص، وده ضخم جدًا".

وتابع: "عرفت بالصدفة وأنا بعمل بروفات لفيلم نوارة، حصلتلي حادثة موتوسيكل، عملت أشعة ولقوا ورم كبير في المخ. الدكتور قالي المفروض تكون ميت من وأنت عندك 5 سنين مينفعش ده يبقى عايش، قولتله ربنا بقا سابني أعيش قالي إنت لازم تعمل عملية حالًا، وهتحتاج من 300 إلى 400 كويلز، الواحد بـ15 ألف دولار، قولتله صعب جدًا أعمل العملية، كنت لسه شاري شقة وعربية عشان أتجوز، قالي هتتجوز إيه، بيع كل حاجة واعمل العملية، انت لو عطست هتتشل".

وأضافت زوجته: "العلاقة بيني وبين أمير كانت قدَرية. وقت الحادثة والعملية، وهو كان كتوم جدًا، مقالش لحد من عيلته غيري، مكانش عايز يخوف مامته وباباه، مكانوش يعرفوا طبيعة الحالة فكنت أنا وهو في الطريق ده لوحدنا".

واستكمل أمير قائلاً: "اللي ساعدني في القرار ده غير حبي ليها دكتور معتز الفقي الله يرحمه، أنا روحت لـ 7 دكاترة وقالولي إنت مينفعش تعيش خالص ودمروني، دكتور معتز الفقي قالي التمدد ده موجود عندك من وإنت طفل والمفروض تتشل على الأقل شلل نصفي كونك تعيش طول الفترة دي بالتمدد ده فربنا عايزك تعيش، أنا شايف إنك متعملش عملية وتاخد دوا قبل النوم ولما تصحى بعد الفطار".

وأضاف: "أنا عملت العملية وبعد كده مشيت على العلاج، كنت بعمل قسطرة استكشافية وعلاجية كل 6 شهور لمدة سنتين، لأن فيه جسم غريب في شريان دقيق، ولازم متابعة مستمرة".

واختتم حديثه قائلاً: "الدكتور فاروق حسن، أستاذ في شرايين المخ بالقصر العيني، شاف الأشعة وقال لي الحالة نادرة جدًا، وبعت حالتي لأستاذه في فرنسا، اللي شاف الحالة وقال إنها من أندر الحالات اللي شافها في حياته، وجه مخصوص من فرنسا وأجرى لي العملية، وعدت على خير الحمد لله."

يُذكر أن أمير صلاح الدين شارك مؤخرًا في مسلسل "العتاولة 2" الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2025، وخاض بطولته أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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