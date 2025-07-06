كتبت- سهيلة أسامة:

أعاد الإعلامي محمود سعد نشر صورة حديثة لـ"الزعيم" عادل إمام من حفل عقد قران حفيده الذي أقيم قبل أيام، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلّق قائلاً: "من أجمل ما أدركته مبكرًا في علاقتي بنجمنا الكبير عادل إمام هو تفانيه وحبه لعائلته.. زوجة، وأبناء، وأحفاد، وأشقاء، وأقارب".

وأضاف: "يا رب تكبر العيلة وتزيد، وانت دايمًا وسطهم.. ألف مبروك يا عدولة، الكبير والحفيد".

جدير بالذكر أن حفيد عادل إمام احتفل مساء الجمعة بزفافه، وسط حضور كوكبة من نجوم الوسط الفني ومشاهير الإعلام، بينهم: كريم عبدالعزيز، يسرا، لبلبة، إلهام شاهين، ياسمين عبدالعزيز، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، هنا الزاهد، يوسف الشريف، عمرو الليثي، لميس الحديدي، رضوى الشربيني، معتز التوني، أحمد السقا.

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