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ناهد السباعي تنشر صورًا بإطلالة صيفية جريئة

01:31 م الأحد 06 يوليو 2025
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    ناهد السباعي رفقة أصدقائها
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كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة ناهد السباعي مجموعة صور جديدة من أحدث ظهور لها، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية جريئة.

وشاركت ناهد الصور مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "القمر لما يظهر بالنهار"، "جمال عيونك"، "أجمل البنات".

يُذكر أن الفنانة ناهد السباعي شاركت مؤخرًا كضيفة شرف في مسلسل "أشغال شقة 2"، من بطولة هشام ماجد، وأسماء جلال، وشيرين، وسلوى محمد علي، مصطفى غريب، محمد محمود، ومحمد عبدالعظيم.

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ناهد السباعي إطلالة صيفية إنستجرام
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