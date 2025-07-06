كتب- مصطفى حمزة:

أكد الدكتور أشرف زكي ، نقيب المهن التمثيلية، أن المحضر الذي حررته زوجة الفنان أحمد الرافعي، كان بدافع القلق منها عليه.

وعلق نقيب المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "الحمد لله الفنان أحمد الرافعي بكل خير، وعاد إلى منزله وهو في صحة جيدة".

وتابع : "الفنان أحمد الرافعي لم يكن مختفيًا، ما حدث أن زوجته حررت محضرًا ، بدافع القلق عليه، لأنها حاولت التوصل إليه ولم تستطع".

وأضاف: "الرافعي كان في مكان لا يوجد به شبكة، وأيضًا فقد فصل شحن هاتفه وليس أكثر من ذلك، قبل عودته إلى منزله واطمئنانها عليه".

يشارك الفنان أحمد الرافعي، في فيلم "أحمد وأحمد"، الذي بدأ عرضه مؤخرا، و الفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين ظهروا كضيوف شرف، بينهم: غادة عبدالرازق، طارق لطفي، رشدي الشامي، وأشرف على كتابته أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، إخراج أحمد نادر جلال.