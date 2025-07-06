كتبت- سهيلة أسامة:

رد الفنان أحمد السقا على الأخبار المتداولة عنه في الفترة الأخيرة، وذلك خلال لقائه في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب.

وقال الإعلامي عمرو أديب في بداية الحوار: "أي حد بييجي يقولي حاجة عنك مش بصدقها"، ليرد السقا: "علشان أنا متربي في بيتكم يا أستاذ عمرو، متربي مع عماد وعادل، وأستاذ عبدالحي – رحمه الله".

وأضاف عمرو أديب: "الفترة اللي فاتت كنت دايمًا أقول للناس، أحمد السقا راجل جنتلمان، مؤدب، راجل محترم، وبيعرف ربنا، ده أحمد السقا اللي أنا أعرفه".

ورد السقا قائلاً: "أنا عندي أخطائي، بس الحمد لله عندي سقف لا يمكن أتجاوزه أبدًا، وأنا مش بفترض إن فيه حد عايز يشوه سمعتي، ولا بفترض العداء مع أي حد. اللي بيحصل ده قضاء وقدر، وربنا مطّلع على كل شيء".

كان السقا أعلن مؤخرا انفصاله رسميا عن المذيعة مها الصغير، ووقعت بينهما أزمة مؤخرا إذ اتهمته الأخيرة بالتعدي عليها وعلى سائقها.

يُذكر أن الفنان أحمد السقا يُعرض له حاليًا في دور العرض السينمائي فيلم "أحمد وأحمد"، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، بينهم: أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، غادة عبدالرازق، طارق لطفي، حاتم صلاح، علي صبحي، وسامي مغاوري.

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