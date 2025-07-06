كتبت- نوران أسامة:

أحيت المطربة الشعبية أمينة الذكرى السنوية السادسة لوفاة شقيقتها الكبرى "عزة"، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2019.

ونشرت أمينة صورة أرشيفية تجمعها بشقيقتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "النهاردة الذكرى السنوية السادسة لروح الروح، الأم، الأخت، الصديقة، المحبة.. أختي حبيبتي أم محمد وفهد، ياااه لو تعرفي وحشتيني قد إيه، للأسف مش قادرة أوصف، بس بدعيلك يا أختي يا حبيبتي، يا أمي يا حلوة، يا مبتسمة رغم مرضك وتعبك".

وأضافت أمينة: "تخيلوا إنها عاشت بصمامين كانوا محتاجين يتغيروا، لكنها خافت تعمل عملية تغيير الصمامات، كنا قادرين نعمل العملية، لكنها قالت لي: طول ما في نفس داخل وطالع من عند ربنا خلاص، لما يأذن ويتوفاني، يبقى عمري خلص، وعاشت لحد آخر نفس طلع، ورجعت لربنا يوم 7/7 الساعة 9:30 مساءً ماتت أحلى حاجة في حياتي".

واختتمت بكلمات مؤثرة: "بحبك يا زوزة، بحبك أوي، وكل ما بكبر بحتاجك أكتر، بس إنتِ عند الحنّان المنّان، الغفور الرحيم، ربنا يجعل مرضك في ميزان حسناتك، اللهم آمين. أنتم السابقون، ونحن بإذن الله بكم لاحقون".

يذكر أن الفنانة أمينة طرحت أحدث أعمالها الغنائية في شهر يونيو الماضي، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

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