هيفاء وهبي تحيي حفلًا غنائيًا في جدة 21 يوليو

كتبت- سهيلة أسامة:

تستعد الفنانة هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي كبير في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم 21 يوليو الجاري.

وروجت هيفاء للحفل من خلال نشر البوستر الدعائي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "نلتقي يوم 21 يوليو في قصر الملكات – جدة، المملكة العربية السعودية".

يُذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"، من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبدالرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

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