روتانا تهنئ والدتها غادة عبدالرازق بعيد ميلادها: "أحبك كثيرًا يا عالمي"

كتبت- سهيلة أسامة:

وجّهت روتانا، ابنة الفنانة غادة عبدالرازق، رسالة تهنئة خاصة لوالدتها بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشرت روتانا مجموعة صور تجمعها بوالدتها، وعلّقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأطيب، وأنقى، وأقوى، وأطرف، وأفضل أم وأفضل جدة… أحبك كثيرًا يا عالمي. مورو".

يذكر أن غادة عبدالرازق تشارك كضيفة شرف في فيلم أحمد وأحمد، الذي تم طرحه في دور العرض السينمائي مؤخرا، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، چيهان الشماشرجي، إخراج أحمد نادر جلال. اضغط هنا

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