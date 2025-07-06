إعلان

روتانا تهنئ والدتها غادة عبدالرازق بعيد ميلادها: "أحبك كثيرًا يا عالمي"

12:09 م الأحد 06 يوليه 2025

غادة عبدالرازق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

وجّهت روتانا، ابنة الفنانة غادة عبدالرازق، رسالة تهنئة خاصة لوالدتها بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشرت روتانا مجموعة صور تجمعها بوالدتها، وعلّقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأطيب، وأنقى، وأقوى، وأطرف، وأفضل أم وأفضل جدة… أحبك كثيرًا يا عالمي. مورو".

يذكر أن غادة عبدالرازق تشارك كضيفة شرف في فيلم أحمد وأحمد، الذي تم طرحه في دور العرض السينمائي مؤخرا، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، چيهان الشماشرجي، إخراج أحمد نادر جلال. اضغط هنا

اقرأ أيضًا:
تركي آل الشيخ يهنئ "الزعيم" عادل إمام بزواج حفيده.. ماذا قال؟

"العيلة الجميلة".. دنيا سمير غانم تعلق على احتفال الزعيم بزفاف حفيده

download

غادة عبدالرازق عيد ميلاد روتانا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

أجواء شديدة الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
حفاظًا على سلامة المواطنين.. توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي
بدون قوائم.. 201 طلب فردي في أول أيام الترشح لمجلس الشيوخ (تفاصيل)