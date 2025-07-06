كتب- مصطفى حمزة:

أثارت مدربة الأسود أنوسة كوتة، أرملة الملحن الراحل محمد رحيم، الجدل حول ألبوم النجم عمرو دياب، وأشارت لوجود تعدي على ألحان زوجها.

وقامت زوجة الملحن الراحل، بنشر مقطع فيديو تحت عنوان "فضيحة ألبوم عمرو دياب 2025.. أغنية قمر ألحان محمد رحيم"، وذلك عبر صفحتها في موقع فيسبوك.

وقالت: "كنت قاعدة أسمع ألبوم عمرو دياب، فيه غنوة شدتني بتقول قمر قمر أنا شايف قمر، وكان فيه غنوة عند رحيم اسمها كلمة مصر".

وقامت أنوسة، بتقديم مقاطع من الأغنيتين، وتابعت: "حبيت أمسي على الناس وأقول مبروك بطريقتي بطريقة محمد رحيم، اللي طول عمره علامة، مش مشكلة، وعلى فكرة دي أول غنوة، لسه الأيام الجاية في غنوة تانية في ألبوم عمرو دياب، وفيه موضوع تالت، بس خلينا كده بنمسي عليهم".

و طرح النجم عمرو دياب، الخميس الماضي، ألبومه "ابتدينا"، الذي ضم أغنية "شايف قمر"، وهي من كلمات الشاعر محمد القاياتي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع شريف فهمي.