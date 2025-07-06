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حسام داغر يعلق على أحدث ظهور لعادل إمام: "أخيرًا ظهر"

11:21 ص الأحد 06 يوليو 2025

الفنان حسام داغر

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كتبت- نوران أسامة:

علّق الفنان حسام داغر على أحدث ظهور للزعيم عادل إمام خلال حضوره حفل زفاف حفيده عادل، نجل المخرج رامي إمام.

وأعاد داغر نشر الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "الأستاذ عادل إمام أخيرًا ظهر وطمّنا عليه، ربنا يديله الصحة والعافية".

وتابع: "ألف مبروك يا رامي يا حبيبي جواز الأنجال، عادل الصغير، وربنا يديم عليكم فرحتكم ولمّتكم".

وتصدّرت الصورة أفراد عائلة الزعيم، إذ ظهر إلى جانبه المخرج رامي إمام والفنان محمد إمام، وزوجة النجم الكبير هالة الشلقاني، وحفيده العريس عادل وزوجته فريدة، بالإضافة إلى شقيقه المنتج عصام إمام، وعدد من أفراد الأسرة.

يُذكر أن آخر ظهور لعادل إمام كان عام 2023، في صورة جمعته بالفنان خالد سرحان، الذي نشرها احتفالًا بعيد ميلاد الزعيم الـ83، وعلّق حينها: "الزعيم بيسلّم عليكم كلكم".

حسام داغر

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حسام داغر عادل إمام رامي إمام فيسبوك
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