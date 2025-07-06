تركي آل الشيخ يهنئ "الزعيم" عادل إمام بزواج حفيده.. ماذا قال؟

كتبت- منى الموجي:

حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، على تهنئة حفيد "الزعيم" عادل إمام بمناسبة احتفاله بزواج حفيده عادل، نجل المخرج رامي إمام.

ونشر تركي صورة تجمع النجم الكبير بحفيده وزوجته من عقد قرانه الذي أقيم قبل حفل الزفاف بأيام، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، معلقا "حبيبي أبو رامي، مبروك وتفرح بأولادهم إن شاء الله".

جدير بالذكر أن حفيد عادل إمام احتفل مساء الجمعة بزفافه، وسط حضور كوكبة من نجوم الوسط الفني ومشاهير الإعلام، بينهم: كريم عبدالعزيز، يسرا، لبلبة، إلهام شاهين، ياسمين عبدالعزيز، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، هنا الزاهد، يوسف الشريف، عمرو الليثي، لميس الحديدي، رضوى الشربيني، معتز التوني، أحمد السقا.