كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز أنظار متابعيها على مواقع التواصل، من أحدث جلسة تصوير.

ونشرت ياسمين مجموعة صور، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة ساحرة مرتدية فستان طويل لامع، لتنال الصورة إعجاب متابعيها والجمهور.

وتفاعلت صديقتها الفنانة شيماء سيف، مع الصور، وكتبت: "قمر يا حبيبتي".

فيما جاءت بعض تعليقات المتابعين، كالتالي: "الأسود يليق بيك جمالا"، "خدي قلبي"، "تبارك الله فيكي"، "الجمال عدى الكلام"، "جمالك مش عادي"، "ساحرة في الأسود".

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل"وتقابل حبيب".

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، رشوان توفيق، وإخراج محمد الخبيري.

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