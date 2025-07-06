"العيلة الجميلة".. دنيا سمير غانم تعلق على احتفال الزعيم بزفاف حفيده

كتب - معتز عباس:

تفاعلت الفنانة دنيا سمير غانم مع احتفال الزعيم عادل إمام بزفاف حفيده عادل رامي إمام، والذي أقيم أول أمس الجمعة.

وأعادت دنيا نشر صورة الزعيم وسط عائلته من حفل زفاف حفيده، عبر ستوري حسابها الخاص بموقع "انستجرام"، وكتب: "ألف مبروك لأجمل عريس وعروسة ربنا يسعدكم يارب وربنا يحفظكم جميعا العيلة الجميلة الغالية ما شاء الله لا قوة إلا بالله".

احتفل عادل رامي إمام حفيد الزعيم عادل إمام، أمس الجمعة، بزفافه على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن.

وأحيا حفل الزفاف النجم تامر حسني ثم قدم المطرب أحمد سعد فقرة غنائية أشعل من خلالها الأجواء.

وحضر من نجوم الفن يسرا وإيمي سمير غانم وحسن الرداد ويوسف الشريف وهشام ماجد وهنا الزاهد وياسمين عبدالعزيز والإعلامية رضوى الشربيني والإعلامية لميس الحديدي، والمنتج تامر مرسي والمنتج حمادة إسماعيل وياسمين صبري ومحمد حماقي وعماد زيادة، والإعلامي عمرو الليثي، وعدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.

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