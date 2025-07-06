أحمد فهمي: "أحمد السقا السبب الرئيسي في إني أبقى ممثل اسمه معروف"



كتب - معتز عباس:

حل النجمين أحمد السقا وأحمد أبطال فيلم "أحمد وأحمد" ضيوفًا ببرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، على قناة "ام بي سي مصر".

وأعرب فهمي عن سعادته بالمشاركة السقا بطولة فيلم "أحمد أحمد"، قائلًا: "شرف كبير اني شاركت السقا، وهو السبب الرئيس في وجودي كممثل اسمه معروف في السوق، أحمد السقا أستاذي وأخويا الكبير، والفيلم ده بالنسبالى اكتر من نجاح الفيلم أنا حققت حاجة وأني اشتغلت مع احمد السقا".

وعن جيهان الشماشرجي، أشاد السقا بأدائها طول أحمد الفيلم، قائلًا: "جيهان شربات وقبولها مش طبيعي بني آدمه لطيفة وخلوقة وملتزمة ودمها زي الشربات".



وحقق الفيلم في يومه الثالث الجمعة 4 يوليو إيرادات بلغ 4 ملايين و109 آلاف و872 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أيام 10 ملايين و830 ألفا و511 جنيها.

"أحمد وأحمد" أشرف على كتابته أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين ظهروا كضيوف شرف، بينهم: غادة عبدالرازق، طارق لطفي، رشدي الشامي، حاتم صلاح، أحمد عبدالوهاب، كريم سامي.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والأكشن، حول شاب يفقد خاله الذاكرة، ويكتشف أنه زعيم عصابة ومتورط في الكثير من الجرائم.

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