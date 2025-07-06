كتب- مروان الطيب:

أشاد الناقد الفني، طارق الشناوي، بالمخرج سعد هنداوي مخرج مسلسل "فات الميعاد" الذي عرض مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

وكشف الشناوي عن رأيه في المسلسل عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وكتب: "المخرج الموهوب سعد هنداوي عاد بتألق ووهج في مسلسل فات الميعاد، لا أدري لماذا ابتعد عن الخريطة الدرامية (سينما وتليفزيون)، حضوره نادر، أتذكر فيلمه الروائي ألوان السما السابعة، انتظرت بعده أن يلون حياتنا الفنية بقوس قزح ابداعي ولكنه كان يأتي قليلا ويغيب كثيرا".

وتابع: "انتظر ان نجاح فات الميعاد ، يعيده مجددا إلى بؤرة الخريطة، مخرج لديه لمحة في توجيه أداء ممثليه، وهكذا وجدت أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي وسلوي محمد علي وأحمد صفوت ومحمود البزاوي في أفضل حالاتهم، يا عزيزي سعد الوقت لم يفت بعد".

تدور أحداث مسلسل "فات الميعاد" في إطار اجتماعي درامي مشوّق، حول طلب طلاق يبدو عاديًا، لكنه يتحول إلى كرة ثلج تُغيّر مصير جميع الشخصيات. تتكشف خبايا النفوس وتتصاعد الصراعات وسط مزيج من الحب والرومانسية والتناقضات الإنسانية بين الشجاعة والخوف.





