كتب - معتز عباس:

وجه الفنان أحمد فهمي رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية، على تقديم الدعم الكامل لتجهيز وتصوير فيلم "أحمد وأحمد".

وقال "فهمي" في لقائه ببرنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، بحضور النجم أحمد السقا إن المستشار تركي آل الشيخ أعلن عن الفيلم قبل ما نقوم بالتوقيع، متابعًا: "أنا فجأة لقيت الاجتماع بتاع بيج تايم والمستشار تركي آل الشيخ أعلن عن الفيلم قبل ما احنا نمضي".

وأضاف: "وأحب أشكر هيئة الترفية والمستشار تركي آل الشيخ على الدعم لأنهم شركاء في الفيلم".

وحقق الفيلم في يومه الثالث الجمعة 4 يوليو إيرادا بلغ 4 ملايين و109 آلاف و872 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أيام 10 ملايين و830 ألفا و511 جنيها.

"أحمد وأحمد" أشرف على كتابته أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين ظهروا كضيوف شرف، بينهم: غادة عبدالرازق، طارق لطفي، رشدي الشامي، حاتم صلاح، أحمد عبدالوهاب، كريم سامي.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والأكشن، حول شاب يفقد خاله الذاكرة، ويكتشف أنه زعيم عصابة ومتورط في الكثير من الجرائم.

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