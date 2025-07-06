إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ أول ظهور للزعيم عادل إمام في حفل زفاف حفيده، حفل زفاف بسملة ابنة محمد فؤاد، ظهور نادر لـ هالة الشلقاني زوجة الزعيم عادل إمام، نبيلة عبيد تستغيث بسبب قانون الإيجار القديم، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: