حدث بالفن | أحدث ظهور لـ عادل إمام وزوجته وعمرو دياب يشعل الساحل الشمالي
12:05 ص الأحد 06 يوليو 2025
إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ أول ظهور للزعيم عادل إمام في حفل زفاف حفيده، حفل زفاف بسملة ابنة محمد فؤاد، ظهور نادر لـ هالة الشلقاني زوجة الزعيم عادل إمام، نبيلة عبيد تستغيث بسبب قانون الإيجار القديم، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:
محمود عبدالعزيز هالة الشلقاني الزعيم عادل إمام حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام رامي إمام أحمد نادر جلال مصطفى شعبان جنا عمرو دياب عمرو دياب نبيلة عبيد حفل زفاف بسملة ابنة محمد فؤاد نادية الجندي محمد مختار
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