جميلة عوض بـ"شورت" وياسمين صبري جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرنا جميل

خطفت الفنانة ميرنا جميل، الأنظار إليها بإطلالة جريئة مرتدية "شورت" أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وقعت في حب المنظر.. ووجدت نسخة ألطف مني، بعض اللحظات لا تحتاج إلى فلتر - فقط قلب ممتليء".

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، إطلالة جريئة لها خلال استمتاعها بإجازة الصيف مرتدية "شورت"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فقط يتألق".

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

جميلة عوض

ظهرت الفنانة جميلة عوض، بإطلالة جريئة خلال استمتاعها بإجازة الصيف، مرتدية "شورت وسط البحر"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرحبا من سردينيا، أنا فقط والبحر الأبيض المتوسط، وطاقم البقر الخاص بي".

هيفاء وهبي

خطفت الفنانة هيفاء وهبي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير وجريء، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

بسمة بوسيل

ظهرت المطربة بسمة بوسيل، داخل حمام سباحة خلال استمتاعها بإجازة الصيف، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

هنا الزاهد

الفنانة هنا الزاهد، ظهرت بفستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مغموسة بالذهب".

عمرو وهبة

نشر الفنان عمرو وهبة، صورة له خلال تواجده بالشارع، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "احنا بجد طلعنا سابقين أمريكا بكتير.. بتاع سبع ساعات".

داليا البحيري

الفنانة داليا البحيري، نشرت إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أشعر بالرومانسية تمامًا في هذا الفستان".