كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هالة صدقي متابعيها على السوشيال ميديا، مقطع فيديو من حضورها حفل الهضبة عمرو دياب، في مراسي بالساحل الشمالي.

وحرصت هالة على تهنئة عمرو دياب على ألبوم "ابتدينا"، ففي مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "حفلة جديدة وأول حفلات الساحل للنجم عمرو دياب، عمرو دياب رحلة طويلة كلها تعب وسهر وجهد وتضحية وتجديد باستمرار، ممكن يكون النجاح في بعض الأحيان سهل لكن الاستمرار هو الصعب والصعب جدا ، أغاني عمرو دياب هي كل الذكريات، النجاح مش سهل براڤو عمرو".

واحتفل الهضبة عمرو دياب مع جمهوره في حفل غنائي ضخم في مراسي الساحل الشمالي، بألبومه الجديد "ابتدينا".



وتنوّع برنامج الحفل بين مجموعة من أنجح أغاني الهضبة القديمة والجديدة، حيث قدّم "يا أنا يا لأ”، “لو اتساب”، “بحبه”، “غلاوتك”، “خطفوني”، “قمرين”، “نور العين”، “العالم الله”، “مالهاش بديل”، “وياه”، “الحظ”، و”ليلي نهاري”.



يذكر أن، عمرو دياب طرح الخميس الماضي ألبومه "ابتدينا"، وضم ١٥ أغنية تعاون خلالها مع نخبة من أشهر صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي .

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