صور وفيديو.. رقص نسرين طافش في حفل عمرو دياب بالساحل

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة السورية نسرين طافش الأنظار من ظهورها اللافت من حفل الهضبة عمرو دياب في مراسي الساحل الشمالي، احتفالًا بإطلاق ألبومه الغنائي الجديد "ابتدينا".

ونشرت نسرين صورًا وفيديوهات لها من الحفل وظهرت وهي ترقص على أغاني ألبوم الهضبة الجديد، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتبت نسرين، تعليقًا على الصور: "الساحل و الصيف يعني الهضبة .. معروفة".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

كما طرح عمرو دياب الخميس الماضي ألبومه "ابتدينا"، وضم ١٥ أغنية تعاون خلالها مع نخبة من أشهر صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي .

اقرأ أيضا..

بعد احتفاله بزفاف حفيده.. هذا كان آخر ظهور لـ عادل إمام منذ عامين

بالفيديو.. نادية الجندي ترقص بجوار زوجها السابق محمد مختار



