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صور وفيديو.. رقص نسرين طافش في حفل عمرو دياب بالساحل

11:41 م السبت 05 يوليه 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش ترقص في حفل عمرو دياب في الساحل
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش ترقص في حفل عمرو دياب في الساحل
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش ترقص في حفل عمرو دياب في الساحل
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش في حفل عمرو دياب
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش في حفل عمرو دياب
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش في حفل عمرو دياب
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش في حفل عمرو دياب
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش وأصدقائها في حفل عمرو دياب بالساحل
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش في حفل عمرو دياب
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كتب - معتز عباس:
خطفت الفنانة السورية نسرين طافش الأنظار من ظهورها اللافت من حفل الهضبة عمرو دياب في مراسي الساحل الشمالي، احتفالًا بإطلاق ألبومه الغنائي الجديد "ابتدينا".

ونشرت نسرين صورًا وفيديوهات لها من الحفل وظهرت وهي ترقص على أغاني ألبوم الهضبة الجديد، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتبت نسرين، تعليقًا على الصور: "الساحل و الصيف يعني الهضبة .. معروفة".
يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

كما طرح عمرو دياب الخميس الماضي ألبومه "ابتدينا"، وضم ١٥ أغنية تعاون خلالها مع نخبة من أشهر صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي .

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حفل عمرو دياب نسرين طافش الساحل الشمالي
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