بالصور| أحدث جلسة تصوير لـ ليلى زاهر.. وهشام جمال: " جميلة كالعادة"

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ليلى أحمد زاهر الأنظار، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت ليلى صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعلت معها شقيقتها ملك زاهر، وزوجها المنتج هشام جمال، وعلق: "جميلة كالعادة".

وشاركت ليلى أحمد زاهر في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة، بطولة سلمى أبو ضيف، محمد محمود، انتصار، أحمد فهيم، إخراج ياسمين أحمد كامل.

واحتفلت ليلى في شهر أبريل الماضي بزفافها على الفنان هشام جمال، وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

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