كتب- مروان الطيب:

سعادة غامرة انتابت الجمهور المحب للنجم الكبير عادل إمام بعد ظهوره الأخير من عقد قران حفيده، عادل رامي إمام، إلى جانب الظهور النادر للفنانة الكبيرة عبلة كامل بعد نشر أحد أقاربها صورة حديثة خلال الأيام القليلة الماضية.

وعن ظهور الفنانة عبلة كامل قال الجمهور: "أحلى وأجمل فنانة في مصر، بحالها ربنا يبارك في عمرك وترجعي تنوري الشاشة تاني، ربنا يديكي الصحة، دي ست الكل وهتفضل ست الكل بأخلاقها وفنها المحترم، بصراحة هى فنانة بمعنى الكلمة، وست فوق الاحترام هي احترمت نفسها أولا وجمهورها وفنها وأجبرت الجميع على احترامها وحبها، ربنا يبارك فى عمرها وصحتها ويخليها لكل محبيها يارب".

كما تصدر النجم عادل إمام محرك البحث جوجل، بعدما نشر نجله رامي صورة من عقد القران لأحدث ظهور لوالده وسط سعادة جمهوره ومحبيه وعلقوا: "أجمل طلة، ربنا يحفظه ويطول عمره، ربنا يدي له الصحة يا ما أسعدنا، الحمد لله أنك بخير وحشتنا يا زعيم، ربنا يديم عليك نعمة محبة الأسرة واللمة الحلوة وحب الناس".



يُذكر أن الفنانة عبلة كامل غابت عن الساحة الفنية منذ أكثر من سبعة أعوام، وتحديدًا منذ عرض الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم".

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركات الزعيم عادل إمام بمسلسل "فلانتينو" وعرض ضمن موسم دراما رمضان عام 2020.