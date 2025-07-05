محمود سعد يحتفل بزفاف نجل رامي إمام ويوجه رسالة لـ عادل إمام

كتب - معتز عباس:

وجه الإعلامي محمود سعد التهنئة للزعيم عادل إمام بمناسبة الاحتفال بزفاف حفيده عادل رامي إمام.

ونشر "سعد"، صورة تجمع الزعيم وعائلته من حفل الزفاف، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: " "من أجمل ما أدركته مبكرا في علاقتي بـ نجمنا الكبير عادل إمام هو تفانيه وحبه لعائلته، زوجة، وأبناء، وأحفاد وأشقاء وأقارب، يارب تكبر العيله وتزيد وأنت دايما وسطهم، ألف مبروك يا عدولة الكبير والحفيد".

احتفل المخرج رامي محمد إمام، بزواج ابنه عادل، حفيد الزعيم عادل إمام، في حفل عائلي بهيج، شهد حضور كبير من أفراد الأسرة والعائلة ونجوم الفن.

وحضر من نجوم الفن يسرا وإيمي سمير غانم وحسن الرداد ويوسف الشريف وهشام ماجد وهنا الزاهد وياسمين عبدالعزيز والإعلامية رضوى الشربيني والإعلامية لميس الحديدي، والمنتج تامر مرسي والمنتج حمادة إسماعيل وياسمين صبري ومحمد حماقي وعماد زيادة، والإعلامي عمرو الليثي، وعدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.

اقرأ أيضا..

أحمد نادر جلال لـ"مصراوي": فكرة "أحمد وأحمد" بقالها سنين والسقا وفهمي إخواتي

"المهن السينمائية" تنعى مدير التصوير محمد خليل وتكشف عن موعد العزاء